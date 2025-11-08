Shopping cart

Região

GNR reforça operação de segurança durante a Feira Nacional do Cavalo na Golegã

By - Daniel Cepa 8 de Novembro, 20252 Mins Read



A Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Comando Territorial de Santarém, vai desenvolver entre 7 e 17 de novembro uma ampla operação de segurança no âmbito da Feira Nacional do Cavalo, que decorre na Golegã e zonas envolventes.

O objetivo é garantir a segurança e a tranquilidade pública de visitantes, entidades e residentes locais, bem como assegurar o controlo e a fluidez do trânsito rodoviário durante o evento, que volta a reunir milhares de pessoas.

A operação decorre por ocasião da 49.ª Feira Nacional do Cavalo, que coincide com a 26.ª Feira Internacional do Cavalo Lusitano e a tradicional Feira de São Martinho, e contará com a colaboração de várias entidades.

De acordo com a GNR, estarão empenhados militares de diversas valências e especialidades, incluindo o dispositivo territorial, trânsito, investigação criminal, patrulhamento ciclo e a cavalo, ordem pública, proteção e socorro, além das patrulhas do programa Tourist Support Patrol e meios de vigilância aérea com drones (Unmanned Aircraft Systems).

A Guarda alerta, contudo, que o espaço aéreo sobre o Largo do Arneiro e áreas adjacentes estará temporariamente interdito, não sendo autorizados voos de drones privados durante o evento.

Para que a feira decorra em segurança, a GNR deixa ainda um conjunto de recomendações ao público:

  • Ser responsável na condução e seguir as instruções dos militares;
  • Identificar o local onde estaciona a viatura e reportar comportamentos suspeitos;
  • Circular por zonas iluminadas e movimentadas;
  • Evitar transportar grandes quantias de dinheiro ou deixar bens à vista no interior do veículo;
  • Adotar comportamentos seguros com cavalos e outros animais;
  • Manter vigilância sobre idosos e crianças;
  • Preservar a limpeza do recinto;
  • Contactar de imediato os militares da GNR em caso de desorientação ou necessidade de auxílio.

A operação contará ainda com o reforço da Unidade de Intervenção (UI), da Unidade de Segurança e Honras de Estado (USHE), da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS) e da Unidade Nacional de Trânsito (UNT).


