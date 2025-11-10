Shopping cart

  Home
  Região
  • Gripe das aves na região leva ao cancelamento da Avisant
Gripe das aves na região leva ao cancelamento da Avisant

By - Redação 10 de Novembro, 20252 Mins Read

O conselho de administração do CNEMA cancelou a edição de 2025 da Avisan, prevista para se realizar entre os dias 29 de novembro e 1 de dezembro, em Santarém. Casos detetados de gripe das Aves na região levaram à tomada desta decisão.

“Esta medida decorre das condições excecionais e do clima de incerteza das próximas semanas no âmbito da “Gripe das Aves” com casos já confirmados nos distritos de Aveiro e Santarém, em aves em cativeiro, subindo para 31 os focos detetados este ano, de acordo com a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV). Esta entidade tem vindo a pedir a todos os detentores de aves que cumpram as medidas de biossegurança e as boas práticas de produção, evitando os contactos entre aves domésticas e selvagens. Qualquer suspeita de infeção pela gripe das aves deve ser reportada à DGAV”, explica o CNEMA em comunicado.

Nesta nota divvulgada na internet, o CNEMA sublinha que tem como objetivo “garantir a qualidade e a segurança de todos os participantes, visitantes e colaboradores envolvidos. Entendemos a importância do evento e lamentamos o transtorno que o cancelamento possa causar, mas acreditamos que esta é a decisão mais responsável no momento.”

O CNEMA diz ainda estar a trabalhar para que, em breve, possa remarcar a feira.

