Dupla Quim Roscas e Zeca Estacionâncio atua em Santarém no dia 12 de dezembro

A dupla de humoristas Quim Roscas (João Paulo Rodrigues) e Zeca Estacionâncio (Pedro Alves) regressa aos palcos com um novo espetáculo. Em Santarém, a atuação está agendada para o dia 12 de dezembro, às 21h30, no auditório do CNEMA.

Com mais de duas décadas de carreira e diversos espetáculos realizados, Quim Roscas e Zeca Estacionâncio tornaram-se uma referência do humor português, ao combinarem comédia, música e improviso. O novo espetáculo insere-se numa tour nacional e internacional, que vai passar por Portugal continental, pelas ilhas e por alguns países estrangeiros.

De acordo com a organização, o espetáculo promete proporcionar uma noite de boa disposição, com momentos de interação entre os artistas e o público.

Os bilhetes, com valores entre os 15 e os 26 euros, estão disponíveis online, através da plataforma Ticketline, e fisicamente nas lojas Worten, FNAC e El Corte Inglés.