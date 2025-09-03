Agroglobal 2025 regressa a Santarém com foco na inovação e sustentabilidade

A Agroglobal 2025, a maior feira agrícola e florestal do país, realiza-se de 9 a 11 de setembro, no CNEMA, em Santarém, para a sua 10.ª edição. O evento, que desde 2009 se afirma como o grande ponto de encontro de agricultores, empresas e associações, promete três dias de demonstrações tecnológicas, debates e oportunidades de negócio.

Com 80 hectares de campos de demonstração instalados na Quinta da Alorna, em Almeirim, os visitantes vão poder acompanhar em contexto real culturas de milho, arroz, tomate, batata e batata-doce, além de explorarem soluções inovadoras ligadas à agricultura de precisão, biossoluções, digitalização e transição energética.

Um dos momentos centrais do certame vai decorrer no dia 9 de setembro, com o seminário promovido pela União da Floresta Mediterrânica (UNAC) sob o mote “Sem Rentabilidade não há Floresta”. A partir das 14h30, o encontro promete lançar uma reflexão sobre o atual estado das florestas em Portugal e identificar caminhos para enfrentar os desafios que se colocam ao setor. A sessão vai continuar com dois painéis distintos.

O primeiro painel, intitulado “O que precisamos”, é moderado por Francisco Gomes da Silva. Participam como intervenientes António Luís Marques, diretor da CAP; Nuno Calado, responsável pela área de Regulação Florestal e Sustentabilidade na Sonae Arauco; Pedro Serra Ramos, diretor da ANEFA e Pedro Silveira, diretor da UNAC.

O segundo painel, sob o tema “Como resolvemos”, é moderado por António Gonçalves Ferreira. Estão confirmadas as presenças de João Duque, presidente do ISEG; de Nuno Banza, presidente do ICNF; de Nuno Canada, presidente do INIAV e de Rogério Ferreira, presidente da AG PEPAC. Ainda no dia 9 de setembro, destaca-se a realização do seminário “Criar Valor na Sustentabilidade”, que inicia às 15h00 e é organizado pela Consulai com o apoio do Crédito Agrícola e da Vieira de Almeida Advogados.

No dia 10 de setembro, pelas 10h00, realiza-se o seminário “Investimento em Regadio: O que há de novo?”, promovido pela Agroges, Fenareg e Vieira de Almeida Advogados, enquanto à tarde a agenda é marcada pelo seminário “IA, Estratégia e Valor no Agronegócio”, organizado pela EY – Concerta, e pelo seminário “Tendências de Investimento no Setor Agrícola”, dinamizado pela CBRE, pela Consulai e pelo PLMJ, ambos às 15h00.

Já no dia 11 de setembro, pelas 10h30, tem lugar o seminário “A Agricultura como Motor da Competitividade Agrícola Nacional”, uma iniciativa da Olivum, da Portugal Nuts e da Consulai. Pelas 15h00 decorre ainda o seminário “Defesa, Segurança e Soberania Alimentar”, organizado pela Concerta e pela Bureau Veritas.

Parceiro da Agroglobal desde a primeira edição, o BPI volta a patrocinar a feira e reforça a sua ligação ao setor agrícola com várias iniciativas. O banco vai ter um stand, onde equipas especializadas vão estar disponíveis para apresentar soluções financeiras e fomentar novas parcerias. No último dia do evento, dia 11 de setembro, pelas 15h00, o BPI promove ainda o lançamento da 14.ª edição do Prémio Nacional de Agricultura, uma iniciativa que distingue projetos de inovação, sustentabilidade e competitividade.

Durante a feira, o BPI participa também no seminário “A agricultura como motor da competitividade agrícola nacional”, em parceria com a CONSULAI, a OLIVUM e a Portugal Nuts. Para Ana Rosas Oliveira, administradora executiva do BPI, a Agroglobal é “um palco de inovação, resiliência e criação de sinergias entre os vários agentes do setor”.

O programa da Agroglobal 2025 é extenso e atravessa temas centrais para o futuro do setor agrícola e florestal. Estão previstas conferências sobre mecanização e inovação tecnológica, valorização da floresta e serviços de ecossistema, sustentabilidade do olival e da vinha, digitalização, biotecnologia e novas tendências de investimento.

A competitividade agrícola e a segurança alimentar também vão ter lugar em debates estratégicos que envolvem associações, empresas e instituições públicas. Ao mesmo tempo, os visitantes vão ter acesso a provas de vinhos, azeites e queijos, bem como à presença de centenas de expositores nacionais e internacionais.