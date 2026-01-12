NERSANT e CNEMA reforçam parceria para a FERSANT

Imprimir

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém / Câmara de Comércio e Indústria e o CNEMA – Centro Nacional de Exposições reforçaram a parceria para a realização da FERSANT 2026, certame empresarial que volta a decorrer em simultâneo com a Feira Nacional da Agricultura, entre os dias 6 e 14 de junho, em Santarém.

O reforço da cooperação foi analisado numa reunião realizada no passado dia 9 de janeiro, entre o presidente da direção da NERSANT e Vasco Gracias, diretor executivo do CNEMA, com o objetivo de preparar a próxima edição da Feira Empresarial da Região de Santarém, que se realiza em conjunto com a Feira Nacional da Agricultura desde 2010.

Durante o encontro foi destacado o papel estratégico da FERSANT enquanto montra do tecido empresarial da região e motor de dinamização económica, bem como as vantagens da realização simultânea dos dois certames, potenciando sinergias, aumentando a atratividade para expositores e reforçando a afluência de visitantes.

Foram igualmente debatidos aspetos ligados à organização das áreas de exposição, tipologia de espaços e soluções logísticas, com vista à melhoria contínua da experiência de expositores e público. A NERSANT prevê ainda dinamizar sessões temáticas e iniciativas de capacitação e networking empresarial ao longo do evento.

Outro dos pontos em destaque foi a apresentação de um modelo inovador de feira, baseado no envolvimento ativo das empresas e instituições da região, reforçando a proximidade ao tecido económico e institucional e consolidando a FERSANT como plataforma de negócios, cooperação e inovação.

A reunião permitiu ainda reafirmar o compromisso conjunto da NERSANT e do CNEMA na valorização da FERSANT como evento empresarial de referência regional, com impacto efetivo no desenvolvimento económico da região.

Refira-se que em 2026 a NERSANT promove a 37.ª edição da FERSANT, de 6 a 14 de junho, no CNEMA, em Santarém. As inscrições para expositores já se encontram abertas no portal da NERSANT, em nersant.pt, podendo os interessados obter mais informações através do email da@nersant.pt ou do contacto telefónico 249 839 507.