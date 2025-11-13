Liga interna Footkart

Imprimir

No próximo sábado, dia 15 de novembro pelas 9h, o FOOTKART vai realizar, novamente, uma atividade interna.

Aproveitando a ausência de jogos oficiais, na Liga Benjamins, o FOOTKART pensou e vai concretizar, a atividade Liga interna, possibilitando aos atletas dos escalões Sub-9 (Geração 2017), Sub-10 (Geração 2016) e Sub-11 (Geração 2015), a realização de uma série de tarefas e competências em contexto de jogo.

Assim sendo, sábado, pelas 9h00, no Estádio Municipal de Almeirim, o clube espera pelos atletas do universo do clube.