Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

Desporto

Liga interna Footkart

By - Redação 13 de Novembro, 20251 Mins Read

No próximo sábado, dia 15 de novembro pelas 9h, o FOOTKART vai realizar, novamente, uma atividade interna.

Aproveitando a ausência de jogos oficiais, na Liga Benjamins, o FOOTKART pensou e vai concretizar, a atividade Liga interna, possibilitando aos atletas dos escalões Sub-9 (Geração 2017), Sub-10 (Geração 2016) e Sub-11 (Geração 2015), a realização de uma série de tarefas e competências em contexto de jogo.

Assim sendo, sábado, pelas 9h00, no Estádio Municipal de Almeirim, o clube espera pelos atletas do universo do clube.

Notícias relacionadas

Sociedade

Estrada Rural A-2 e EN368 submersas em Almeirim

BY-Daniel Cepa 13 de Novembro, 2025
Sociedade

USF Côrtes d’Almeirim vai receber dois médicos internos de Medicina Geral e Familiar

BY-Daniel Cepa 13 de Novembro, 2025
Economia

Greve paralisa linhas de produção da Sumol Compal

BY-Daniel Cepa 13 de Novembro, 2025
Sociedade

Depressão Cláudia provoca inundações e cortes de estrada em Almeirim

BY-Daniel Cepa 13 de Novembro, 2025
Onde há crise, há esperança

PARA HOJE / 13.NOV

BY-Redação 13 de Novembro, 2025
Entrevista

Da inspiração à criação: A vida e o ateliê de Maria Lúcia

BY-Daniel Cepa 12 de Novembro, 2025