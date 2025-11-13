Shopping cart

Onde há crise, há esperança

PARA HOJE / 13.NOV

By - Redação 13 de Novembro, 20251 Mins Read


Um conhecido escritor disse numa entrevista que as pessoas acreditam em Deus porque têm medo da morte. Era preciso que ele explicasse a afirmação! Pois os cristãos acreditam no amor, e que Deus é amor, porque é o amor que dá sentido à vida, que organiza o caos e corrige a injustiça e a violência. Seria bom lembrar as pessoas que o orgulho e a violência é que são morte, é que matam as nossas relações e as destroem. Ora o Amor-Deus venceu e vence essa morte, essa destruição.
Vasco P. Magalhães, sj
ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA
Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

Edições Tenacitas
www.tenacitas.pt

