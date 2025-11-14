Imprimir

José Almeida e Joaquim Catalão são amigos há mais de 20 anos. Uma amizade que começou quando José procurava um espaço para o filho mais velho. Foi na Class 20 que se conheceram.

Na noite das eleições e depois de apurados os resultados, José conta que “ao longo da nossa amizade, o Quim tem sido sempre uma pessoa justa, ponderada e profundamente humana. A sua calma transmite confiança, e a sua honestidade e sinceridade são traços que o definem. É amigo do seu amigo, sempre disponível para ajudar, compreensivo e educado. Tê-lo como amigo é ter ao lado alguém que nos inspira respeito, admiração e esperança num futuro melhor para a nossa comunidade”.

E mesmo nestes 12 anos na junta de Almeirim “o Quim manteve-se sempre fiel à sua essência. Mesmo após 12 anos como presidente da Junta de Freguesia de Almeirim, continua a ser a mesma pessoa acessível, ponderada e genuína que conheci há cerca de duas décadas. A proximidade com as pessoas nunca foi afetada pelo cargo que ocupa — pelo contrário, o Quim continua a ouvir, a conversar, a estar presente. A sua humildade e o respeito que demonstra pela comunidade são marcas que nunca se perderam, e é isso que o torna tão especial enquanto cidadão e enquanto líder”.

Nestas duas décadas, José garante que “a família é o seu suporte, o seu porto de abrigo. O Quim dedica-se de corpo e alma à sua família, e tenho oportunidade de testemunhá-lo mais de perto desde que o meu filho mais velho começou a namorar com a sua filha, Inês. Essa nova ligação aproximou-nos ainda mais, agora num contexto familiar, onde o Quim revela o mesmo cuidado, atenção e entrega que demonstra na vida pública. Partilhamos uma filosofia de vida muito semelhante — enquanto pais e enquanto companheiros, e é nessa identificação que reforço a admiração que tenho por ele.”

Agora que a vida de Joaquim Catalão vai mudar, José “acredita sinceramente que não vai mudar. Conheço-o há muitos anos e sei que os cargos que ocupa nunca lhe alteraram a essência. O Quim é uma pessoa firme nos seus valores, próximo das pessoas, e profundamente dedicado à comunidade. Agora, como presidente de todos os almeirinenses, continuará, garantidamente, a ser o mesmo homem ponderado, acessível e genuíno. A sua ligação à família, à terra e às pessoas é o que o mantém equilibrado e fiel àquilo que sempre foi. Por isso, acredito que continuará a servir com o mesmo espírito de proximidade e compromisso que sempre o caracterizou”.

E já na parte final da nossa conversa e antes de um abraço de parabéns pela vitória conseguida, José Almeida deixa uma mensagem ao amigo e agora presidente da Câmara: “Este é um momento marcante, fruto de uma trajetória de dedicação, proximidade e serviço à comunidade que sempre te caracterizou.

Esta conquista não é apenas política, é pessoal, é humana, é o reflexo de um compromisso genuíno com Almeirim e com as pessoas que aqui vivem. A tua visão para o concelho, centrada na educação, habitação, saúde, segurança e economia, revela um profundo conhecimento das necessidades locais e uma vontade firme de construir um futuro mais justo e equilibrado para todos.

Desejo-te um mandato pleno de realizações, diálogo e união. Que continues a ser, como sempre tens sido, um exemplo de cidadania ativa, de respeito pelas diferenças e de valorização da família e da comunidade. Conta com o meu apoio nesta nova etapa. Almeirim está em boas mãos”.