Operações da GNR na Golegã resultam em 44 detidos e 140 condutores sob influência de álcool ao volante

Imprimir

A intensificação da fiscalização rodoviária nas vias de acesso à Golegã durante a Feira Nacional do Cavalo (FNC) resultou na detenção de 44 pessoas e na identificação de 140 condutores com excesso de álcool.

A operação, conduzida pela Guarda Nacional Republicana (GNR), através da Unidade Nacional de Trânsito (UNT), decorreu nos dias 11, 15 e 16 de novembro e teve como objetivo reforçar a segurança rodoviária num dos períodos de maior afluência ao município.

No total, foram fiscalizados 1.635 condutores, todos submetidos ao teste de pesquisa de álcool no sangue. Entre os casos detetados, 40 apresentavam uma taxa superior a 1,2 g/l, constituindo crime.

A maioria das detenções, 40 no total, resultaram da condução em estado de embriaguez. Somaram-se ainda três detenções por falta de habilitação legal para conduzir e uma por desobediência. Todos os detidos foram constituídos arguidos e notificados para comparecerem perante o Ministério Público da respetiva comarca.

A GNR sublinha que a UNT concentrou, durante três dias consecutivos, os seus meios no controlo do tráfego e na mitigação de fatores de risco, de forma a tentar reduzir a sinistralidade e garantir a segurança dos milhares de utentes que circularam no acesso ao evento.

A força de segurança reafirma ainda o compromisso de continuar a desenvolver ações preventivas e de fiscalização para proteger a vida humana nas estradas portuguesas.