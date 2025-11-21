Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

Região

ULS Lezíria tem um novo Provedor do Utente

Por: Inês Ribeiro 21 de Novembro, 2025 2 Minutos de Leitura

António Augusto Esparteiro é o novo Provedor do Utente da Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria), anunciou esta sexta-feira, dia 21 de novembro, o Conselho de Administração da instituição. A função, prevista no Estatuto do Serviço Nacional de Saúde (SNS), visa garantir a defesa dos direitos dos utentes e promover uma relação mais próxima entre cidadãos, profissionais e serviços de saúde.

O Provedor do Utente tem como missão central proteger os direitos e interesses dos pacientes, contribuir para a humanização dos cuidados e identificar situações que possam dificultar o acesso ou o percurso assistencial.

António Esparteiro traz para o cargo mais de 40 anos de experiência na área da saúde. Iniciou a carreira no Hospital Distrital de Santarém, onde desempenhou funções de Enfermeiro Chefe e Adjunto da Direção de Enfermagem. Mais tarde, assumiu o cargo de Enfermeiro Diretor na Santa Casa da Misericórdia do Entroncamento.

Durante a nomeação, António Esparteiro destacou a sua ligação afetiva e profissional à instituição. “Aceitei este convite por ter iniciado a minha carreira há 45 anos no HDS. Com a experiência que acumulei na área da saúde e sendo defensor do SNS, pretendo continuar a promover a saúde de todos os cidadãos”, afirmou.

A ULS Lezíria sublinha que a nomeação pretende reforçar a proximidade com os utentes, melhorar o acompanhamento das suas necessidades e consolidar a confiança na instituição, de forma a reforçar o compromisso com um serviço público de saúde mais humano, participativo e próximo da comunidade.

Etiquetas Relacionadas:
snsULS Lezíria

Notícias relacionadas

Região

ULS Lezíria assinala “Novembro Azul” com ação de sensibilização sobre o cancro da próstata

BY-Inês Ribeiro 18 de Novembro, 2025
Sociedade

Centro de Saúde de Almeirim assinalou o Dia Mundial do Não Fumador com homenagem a ex-fumadores

BY-Inês Ribeiro 18 de Novembro, 2025
Região

ULS Lezíria reforça autonomia de crianças com diabetes tipo 1

BY-Inês Ribeiro 14 de Novembro, 2025
Região

ULS Lezíria implementa novo Regulamento de Acompanhantes e Visitas

BY-Daniel Cepa 12 de Novembro, 2025
Região

ULS Lezíria recebe 24 novos enfermeiros

BY-Inês Ribeiro 12 de Novembro, 2025
Sociedade

Almeirim assinala Dia Mundial da Diabetes com sessão informativa

BY-Inês Ribeiro 5 de Novembro, 2025