ULS Lezíria tem um novo Provedor do Utente

António Augusto Esparteiro é o novo Provedor do Utente da Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria), anunciou esta sexta-feira, dia 21 de novembro, o Conselho de Administração da instituição. A função, prevista no Estatuto do Serviço Nacional de Saúde (SNS), visa garantir a defesa dos direitos dos utentes e promover uma relação mais próxima entre cidadãos, profissionais e serviços de saúde.

O Provedor do Utente tem como missão central proteger os direitos e interesses dos pacientes, contribuir para a humanização dos cuidados e identificar situações que possam dificultar o acesso ou o percurso assistencial.

António Esparteiro traz para o cargo mais de 40 anos de experiência na área da saúde. Iniciou a carreira no Hospital Distrital de Santarém, onde desempenhou funções de Enfermeiro Chefe e Adjunto da Direção de Enfermagem. Mais tarde, assumiu o cargo de Enfermeiro Diretor na Santa Casa da Misericórdia do Entroncamento.

Durante a nomeação, António Esparteiro destacou a sua ligação afetiva e profissional à instituição. “Aceitei este convite por ter iniciado a minha carreira há 45 anos no HDS. Com a experiência que acumulei na área da saúde e sendo defensor do SNS, pretendo continuar a promover a saúde de todos os cidadãos”, afirmou.

A ULS Lezíria sublinha que a nomeação pretende reforçar a proximidade com os utentes, melhorar o acompanhamento das suas necessidades e consolidar a confiança na instituição, de forma a reforçar o compromisso com um serviço público de saúde mais humano, participativo e próximo da comunidade.