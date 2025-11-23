Shopping cart

Sociedade

Junta de Benfica retira toldos do Largo do Moita e explica porquê

Por: Redação 23 de Novembro, 2025 2 Minutos de Leitura

A Junta de Freguesia de Benfica do Ribatejo retirou os toldos que faziam sobras no Largo Dr. Moita com o argumento de os protegetr das condições meteorológicas adversas que se têm feito sentir.

“Esta decisão foi tomada para proteger os próprios toldos, evitando que a chuva, o vento e o frio provoquem danos que comprometam a sua durabilidade e utilização futura”, explica o executivo.

A junta esclarece que está prevista a recolocação na primavera, para permitir que todos possam voltar a usufruir das sombras e do conforto que proporcionam neste espaço tão utilizado pela comunidade.

“Agradecemos a compreensão de todos. Estamos a trabalhar para manter os espaços públicos da nossa freguesia em boas condições e ao serviço da população”, termina.

