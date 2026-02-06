Rio Tejo está a entrar em Benfica do Ribatejo

O Rio Tejo está a chegar na freguesia de Benfica do Ribatejo com a água entrar pela rua Guerra Junqueira.
A reportagem do Jornal O ALMEIRINENSE testemunhou que a água também chegou aos Cais da Ponte e está muito perto da estrada nacional, na entrada da freguesia pelo lado de Almeirim.
O antigo campo de futebol, campo D. Eugénia Manuel, também completamente alagado.
Mesmo na Azeitada, a água tem vindo a subir muito estando já também próximo da estrada. A rua Vale Fonte da Moça está também alagada.
As previsões apontam para um agravamento da situação na freguesia nas próximas horas.
(em atualização)
