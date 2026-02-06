Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

Sociedade

Rio Tejo está a entrar em Benfica do Ribatejo

Por: Redação 06 de Fevereiro, 2026 2 Minutos de Leitura

O Rio Tejo está a chegar na freguesia de Benfica do Ribatejo com a água entrar pela rua Guerra Junqueira.

A reportagem do Jornal O ALMEIRINENSE testemunhou que a água também chegou aos Cais da Ponte e está muito perto da estrada nacional, na entrada da freguesia pelo lado de Almeirim.

O antigo campo de futebol, campo D. Eugénia Manuel, também completamente alagado.

Mesmo na Azeitada, a água tem vindo a subir muito estando já também próximo da estrada. A rua Vale Fonte da Moça está também alagada.

As previsões apontam para um agravamento da situação na freguesia nas próximas horas.





(em atualização)

Etiquetas Relacionadas:
almeirimbenfica ribatejocheias

Notícias relacionadas

Sociedade

Dique da Tapada deixa passar água. Autarquia resolve

BY-Redação 6 de Fevereiro, 2026
Sociedade

Cheia em Almeirim transforma paisagens e atrai moradores (c/fotos)

BY-Inês Ribeiro 6 de Fevereiro, 2026
Sociedade

Situação hidrológica agravada condiciona sistema de saneamento em Almeirim

BY-Inês Ribeiro 6 de Fevereiro, 2026
Sociedade

Cheia: EN114 cortada ao trânsito entre Almeirim e a Tapada

BY-Daniel Cepa 6 de Fevereiro, 2026
Sociedade

Imigrantes e voluntários ajudam a encher sacos de areia

BY-Redação 5 de Fevereiro, 2026
Sociedade

Ponte Salgueiro Maia reabre ao trânsito

BY-Daniel Cepa 5 de Fevereiro, 2026