Rio Tejo está a entrar em Benfica do Ribatejo

O Rio Tejo está a chegar na freguesia de Benfica do Ribatejo com a água entrar pela rua Guerra Junqueira.



A reportagem do Jornal O ALMEIRINENSE testemunhou que a água também chegou aos Cais da Ponte e está muito perto da estrada nacional, na entrada da freguesia pelo lado de Almeirim.



O antigo campo de futebol, campo D. Eugénia Manuel, também completamente alagado.



Mesmo na Azeitada, a água tem vindo a subir muito estando já também próximo da estrada. A rua Vale Fonte da Moça está também alagada.



As previsões apontam para um agravamento da situação na freguesia nas próximas horas.











(em atualização)