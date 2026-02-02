Shopping cart

Sociedade

Afinal Benfica continua sem tv, net e telefone MEO

Por: Redação 02 de Fevereiro, 2026 2 Minutos de Leitura

Apesar da reposição do fornecimento de energia elétrica, a freguesia de Benfica do Ribatejo continua sem serviços de televisão, internet e telefone da MEO. Também a localidade de Marianos enfrenta o mesmo problema.

Pelo que O ALMEIRINENSE apurou, não existe, para já, qualquer previsão para a reposição destes serviços. O problema poderá dever-se à queda de um cabo na zona da Azeitada, o que estará a impedir a normalização das comunicações e do acesso à internet. De momento, não há uma estimativa concreta para a resolução da avaria.

A maior dificuldade na reposição do fornecimento elétrico na zona dos Foros de Benfica deveu-se a uma avaria num posto de transformação localizado na Glória do Ribatejo, o que acabou por atrasar a normalização total da situação.

