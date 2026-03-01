Benfica do Ribatejo dinamiza tardes de jogos para todas as idades

Imprimir

A Junta de Freguesia de Benfica do Ribatejo voltou a promover, no sábado dia 28 fevereiro, mais uma “Tarde de Jogos”, iniciativa que já vai na sua segunda sessão e que tem vindo a afirmar-se como um verdadeiro sucesso junto da população.



Depois de uma primeira edição realizada em janeiro, que contou desde logo com uma adesão muito positiva, esta segunda sessão registou uma participação ainda maior, reunindo miúdos e graúdos num ambiente de convívio, aprendizagem e diversão. Jogos de tabuleiro, puzzles e outros desafios marcaram a tarde, promovendo o contacto entre gerações e o fortalecimento dos laços comunitários.



Esta iniciativa assume particular importância por incentivar as crianças e jovens a afastarem-se dos ecrãs, como telemóveis, tablets e computadores, apostando antes em atividades que estimulam o raciocínio, a criatividade, a socialização e o desenvolvimento pessoal, trazendo benefícios claros ao nível educativo e social.



A “Tarde de Jogos”, que se realiza mensalmente, conta com o apoio da Junta de Freguesia de Benfica do Ribatejo, sendo organizada por Miguel Marinhas e Teresa Maia, os principais responsáveis pela criação e dinamização desta iniciativa. Segundo a presidente da Junta de Freguesia, Ana Saldanha Lopes, estas duas pessoas têm sido verdadeiros braços direitos, não só pela ideia inicial, mas também pela capacidade de mobilizar, desenvolver e inovar atividades que enriquecem a vida da freguesia.

A autarca sublinha ainda que a Junta de Freguesia continuará a apoiar este tipo de projetos, que considera serem uma mais-valia para a comunidade, destacando a importância de contar com pessoas empenhadas, criativas e dinâmicas para cativar a população e promover novas formas de participação local.



A Junta de Freguesia e a organização deixam o convite a toda a população para participar na próxima sessão, que terá lugar no próximo mês, sendo as datas divulgadas oportunamente.