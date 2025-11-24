Shopping cart

Sociedade

Bombeiros de Almeirim fazem parto A1

Por: Redação 24 de Novembro, 2025 2 Minutos de Leitura


Cátia Lopes e Nuno Amoroso, dos bombeiros voluntários de Almeirim, fizeram na última madrugada um parto em plena autoestrada do norte, entre o nó de Santarém e a área de serviço de Santarém.

O jornal O ALMEIRINENSE sabe que a corporação recebeu o alerta para prestar auxílio a uma grávida em Fazendas de Almeirim. A indicação que os bombeiros receberam foi de transportar a mãe para o Hospital de Abrantes, mas antes da área de serviço a mãe entrou em trabalho de parto. Nessa altura foi chamada a Viatura de Emergência Médica (VMER), mas o parto deu-se antes da chegada do médico e enfermeiro.

Depois do parto em plena autoestrada A1, a mãe e a filha foram transportadas para o Hospital Distrital de Santarém.

