GNR regista 32 detenções e mais de 100 acidentes na última semana

O Comando Territorial de Santarém da GNR divulgou o resultado da atividade operacional realizada entre 17 e 23 de novembro, período em que foram desenvolvidas várias ações de prevenção e fiscalização no distrito, incidindo no combate à criminalidade, na segurança rodoviária e no controlo de infrações contraordenacionais.

Ao longo da semana, foram detidas 32 pessoas, entre as quais 12 por condução sob o efeito do álcool, cinco por desobediência, quatro por condução sem habilitação legal, duas por crimes relacionados com a caça, uma por detenção de armas proibidas, uma por abandono de animais de companhia, uma por tráfico de estupefacientes e uma por burla através de fraude bancária.

No trânsito, a GNR detetou 487 infrações. Das principais, destacam-se 68 por falta de inspeção periódica obrigatória, 36 relacionadas com tacógrafos, 21 por falta de seguro de responsabilidade civil, 19 por excesso de peso, 17 por utilização indevida do telemóvel durante a condução, seis por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido e cinco por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança ou dos sistemas de retenção para crianças.

Durante o mesmo período, foram registados 106 acidentes rodoviários, dos quais resultaram sete feridos graves e 40 feridos leves. No âmbito da fiscalização geral, a GNR elaborou 91 autos de contraordenação, incluindo 58 relacionados com trânsito e segurança rodoviária, sete referentes a animais de companhia e sete por consumo de produtos estupefacientes.