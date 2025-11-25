ESMA realiza caminhada solidária para apoiar aluno com doença rara

Imprimir

A turma do 12.º B/DT da Escola Secundária Marquesa de Alorna (ESMA), em Almeirim, está a promover uma caminhada solidária com o objetivo de apoiar um aluno do agrupamento recentemente diagnosticado com uma doença rara, Anti-MOG. A iniciativa surge no âmbito do projeto de Cidadania e Desenvolvimento e pretende mobilizar toda a comunidade educativa em torno de uma causa de solidariedade e entreajuda.

A caminhada realiza-se no dia 10 de dezembro, com início marcado para as 12h00, e segue um percurso circular, com partida na ESMA, passagem pelas passadeiras vermelhas e regresso à ESMA. O evento é aberto a alunos, famílias, professores, assistentes operacionais e a toda a comunidade.

Para além da vertente simbólica, a organização propõe uma contribuição solidária mínima de “1 herói”, como forma de apoiar a causa. Os participantes são ainda convidados a usar uma peça de roupa azul, em sinal de união e apoio ao aluno, conhecido carinhosamente como o “Pequeno Herói Azul”.

De acordo com a organização, esta iniciativa pretende não só angariar apoio, mas também reforçar a mensagem de que, mesmo nos momentos mais difíceis, ninguém deve sentir-se sozinho. “Esta é uma oportunidade para caminharmos juntos, com esperança e solidariedade”, pode ler-se no cartaz alusivo à iniciativa.