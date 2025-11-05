Governo inclui Escola Secundária Marquesa de Alorna no novo programa de requalificação escolar

A Escola Secundária Marquesa de Alorna, em Almeirim, está entre os estabelecimentos de ensino elegíveis ao novo concurso lançado pelo Governo para obras de requalificação em escolas públicas dos 2.º e 3.º ciclos e do ensino secundário.

O aviso foi publicado pelas Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) e permite às câmaras municipais candidatarem-se a fundos para modernização, ampliação ou construção de escolas. As verbas resultam do acordo celebrado com o Banco Europeu de Investimento (BEI), que assegura um financiamento total próximo de mil milhões de euros até 2030.

Neste segundo concurso, o montante global disponível é de 850 milhões de euros, abrangendo 237 escolas classificadas com intervenção “P2 – Urgente”, localizadas em 118 concelhos. No conjunto, estas escolas são frequentadas por mais de 128 mil alunos.

A região de Lisboa e Vale do Tejo, onde se integra Almeirim, é a mais beneficiada, com 399,5 milhões de euros para 95 escolas. Este valor representa 47% do total.

Os investimentos previstos incluem obras de construção e reabilitação, melhoria das condições de segurança, inclusão e eficiência energética, aquisição de mobiliário, equipamentos informáticos e recursos digitais. Será também valorizada a candidatura de projetos alinhados com a transição energética.

As autarquias podem apresentar candidaturas até 30 de junho de 2026, sendo que cada candidatura corresponde apenas a uma escola. Caso seja aprovada a intervenção, o início das obras está previsto para o segundo semestre de 2026, com um prazo máximo de execução de 48 meses, até final de 2029.

A Escola Marquesa de Alorna junta-se agora às 22 escolas com prioridade “P1 – Muito Urgente” já incluídas no primeiro concurso lançado a 15 de setembro.

O Governo afirma que este investimento visa modernizar a escola pública e “reforçar a coesão territorial”, garantindo condições de ensino mais seguras e eficientes para alunos e profissionais.

