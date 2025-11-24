Feira do Livro de Natal arranca na biblioteca da ESMA com autora convidada

Imprimir

A biblioteca da Escola Secundária Marquesa de Alorna (BECRE ESMA) inaugura esta segunda-feira, dia 24 de novembro, a sua tradicional Feira do Livro de Natal, que se prolonga até dia 16 de dezembro. O evento pretende celebrar a magia da leitura, ao oferecer aos visitantes a oportunidade de conhecer autores e descobrir obras para todas as idades.

A feira conta com a presença especial da autora estreante Diana Ganhão, que marca o evento com sessões de apresentação e contacto direto com os leitores. O programa inclui ainda diversas atividades relacionadas com a literatura, de forma a promover a partilha e o entusiasmo pela leitura entre crianças, jovens e adultos.

Durante todo o período da feira, os visitantes podem explorar uma vasta seleção de títulos, incluindo obras clássicas e contemporâneas. O evento integra-se no Plano Nacional de Leitura e na Rede de Bibliotecas Escolares.