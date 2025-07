Caminhada solidária une comunidade por Constança e missão de Pedro Bento

A comunidade de Fazendas de Almeirim volta a mobilizar-se este sábado, dia 26 de julho, para uma caminhada solidária que une duas causas nobres. Uma passa pelo apoio à pequena Constança, que sofre de síndrome de Rett, a outra diz respeito à missão humanitária do almeirinense Pedro Bento, que se prepara para alcançar o cume do Kilimanjaro.

A iniciativa, com ponto de encontro marcado no Centro Cultural de Fazendas de Almeirim, propõe um percurso de 5 quilómetros. As inscrições abrem às 17h15 e a partida está marcada para as 18h00. O valor de inscrição é de 5 euros para quem se inscrever antecipadamente, ou “cinco pedaladas” como é referido pela organização, e de 7 euros no local, no próprio dia. No final do trajeto cada participante terá direito a uma bifana e a uma bebida.

Caminhada solidária em Fazendas de Almeirim por Constança e pela missão de Pedro Bento.

Pedro Bento, natural de Almeirim, encontra-se atualmente a realizar um dos maiores desafios da sua vida, pedalar desde o ponto mais a sul do continente africano até ao Monte Kilimanjaro, na Tanzânia. Um percurso de cerca de 5.000 quilómetros com um propósito solidário. O objetivo passa por angariar fundos para reconstruir uma escola no Nepal e, simultaneamente, apoiar Constança, uma menina de Almeirim com uma doença rara que exige cuidados permanentes.

Sob o lema “Aguenta e não chora”, a caminhada pretende não só angariar fundos, mas também afirmar-se como um gesto de união da comunidade. A organização sublinha que o espírito da iniciativa é o de “ajudar o Pedro Bento a ajudar”. O evento insere-se ainda no projeto “BakonBike Kilimanjaro”, que dá nome à aventura de Pedro Bento em África.