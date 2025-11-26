Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Cultura
  • “Alice no País das Maravilhas” chega ao Cine Teatro de Almeirim
Cultura

“Alice no País das Maravilhas” chega ao Cine Teatro de Almeirim

Por: Inês Ribeiro 26 de Novembro, 2025 2 Minutos de Leitura

O Cine Teatro de Almeirim recebe, no próximo dia 14 de dezembro, o espetáculo infantil “Alice no País das Maravilhas”, apresentado pela companhia Teatro Reflexo. A sessão está marcada para as 11h00 e promete encantar crianças e adultos com uma viagem repleta de fantasia, cor e personagens inesquecíveis.

A peça é uma adaptação do clássico de Lewis Carroll e convida o público a mergulhar num mundo imaginário, onde Alice encontra criaturas extraordinárias e vive aventuras surpreendentes. De acordo com o Município de Almeirim, o objetivo do espetáculo é estimular a criatividade e a imaginação dos mais novos, oferecendo uma experiência lúdica e educativa.

Os bilhetes têm o valor de 2€ e estão disponíveis na tesouraria da Câmara Municipal de Almeirim. Trata-se de uma oportunidade única para famílias assistirem a um espetáculo de teatro acessível, num ambiente acolhedor e culturalmente enriquecedor.

Etiquetas Relacionadas:
almeirimcine teatroespetáculoteatro

Notícias relacionadas

Cultura

Mercadinho Encantado regressa a Almeirim de 19 a 24 de dezembro

BY-Inês Ribeiro 26 de Novembro, 2025
Região

IssóTuna celebra dez anos com espetáculo especial em Santarém

BY-Inês Ribeiro 26 de Novembro, 2025
Cultura

Espetáculo infantil “Natal dos Vilões” promete diversão para toda a família

BY-Inês Ribeiro 26 de Novembro, 2025
Sociedade

Idosa gravemente ferida após ter sido atropelada em Almeirim

BY-Inês Ribeiro 25 de Novembro, 2025
Desporto

João Anunciação contratado para equipa profissional do Boavista

BY-Redação 25 de Novembro, 2025
Cultura

Espetáculo “O Presente Mágico” leva espírito natalício ao Cine Teatro de Almeirim

BY-Inês Ribeiro 25 de Novembro, 2025