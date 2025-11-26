“Alice no País das Maravilhas” chega ao Cine Teatro de Almeirim

Imprimir

O Cine Teatro de Almeirim recebe, no próximo dia 14 de dezembro, o espetáculo infantil “Alice no País das Maravilhas”, apresentado pela companhia Teatro Reflexo. A sessão está marcada para as 11h00 e promete encantar crianças e adultos com uma viagem repleta de fantasia, cor e personagens inesquecíveis.

A peça é uma adaptação do clássico de Lewis Carroll e convida o público a mergulhar num mundo imaginário, onde Alice encontra criaturas extraordinárias e vive aventuras surpreendentes. De acordo com o Município de Almeirim, o objetivo do espetáculo é estimular a criatividade e a imaginação dos mais novos, oferecendo uma experiência lúdica e educativa.

Os bilhetes têm o valor de 2€ e estão disponíveis na tesouraria da Câmara Municipal de Almeirim. Trata-se de uma oportunidade única para famílias assistirem a um espetáculo de teatro acessível, num ambiente acolhedor e culturalmente enriquecedor.