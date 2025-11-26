Espetáculo infantil “Natal dos Vilões” promete diversão para toda a família

Imprimir

O Espaço Multiusos de Almeirim (IVV) vai receber, no próximo dia 13 de dezembro, o espetáculo infantil “Natal dos Vilões”, uma produção musical pensada especialmente para os mais novos.

A sessão está marcada para as 16h00, num evento que promete unir música, humor e interação com o público.

Dirigido a crianças dos 3 aos 10 anos, o espetáculo apresenta uma abordagem divertida e original da quadra natalícia, através de personagens inspiradas nos vilões da Disney. Ao longo da apresentação, os mais pequenos são convidados a participar ativamente, tornando-se parte da narrativa e vivendo uma experiência imersiva e dinâmica.

A iniciativa integra a programação cultural de Natal do concelho de Almeirim e resulta de uma aposta na descentralização e diversificação da oferta cultural, com especial enfoque nas famílias e no público infantil.

Os bilhetes têm o valor de dois euros e estão disponíveis para venda na tesouraria da Câmara Municipal de Almeirim. A organização recomenda a compra antecipada devido à lotação limitada do espaço.