FlixBus muda paragem em Santarém devido a limitações no terminal rodoviário

A FlixBus vai deixar de operar no Terminal Rodoviário de Santarém a partir desta quinta-feira, dia 27 de novembro. As partidas e chegadas passam a ocorrer na paragem dos autocarros urbanos localizada na Avenida General Marquês Sá da Bandeira, junto à igreja.

A mudança deve-se à falta de capacidade do terminal para receber novas linhas da transportadora alemã, o que tem limitado a expansão dos serviços da empresa na região. Segundo a FlixBus, a anterior gestão do terminal, e mais recentemente a Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo, proprietária da infraestrutura, não concederam a autorização necessária para o funcionamento das novas linhas.

Tiago Cavaco Alves, diretor das operações da FlixBus em Portugal, explicou que a mudança foi a única solução possível para ampliar a oferta de viagens na cidade. “O atual modelo de gestão do terminal não cumpre o Regulamento 3/2025, que define regras de acesso e repartição de capacidade nos terminais de transporte público. Esta situação compromete o direito dos operadores a um acesso transparente e penaliza os passageiros, limitando a mobilidade partilhada na região”, afirma, em comunicado ao Jornal O Almeirinense.

Apesar da saída do terminal, a FlixBus garante que a mudança permite reforçar a sua presença em Santarém, com novas ligações previstas para o início do próximo ano. Atualmente, a empresa assegura ligações nacionais da cidade para Torres Novas, Tomar, Abrantes, Castelo Branco, Figueira da Foz, Coimbra, Porto e Lisboa.