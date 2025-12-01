Shopping cart

Desporto

Miguel Arsénio brilha na Ásia

Por: Redação 01 de Dezembro, 2025 2 Minutos de Leitura

O ultra trail do concelho Miguel Arsónio venceu do OKA Chiang Mai Thailan by UTMB, na Ásia. Miguel Arsénio representa a SportHG – AML Sport e com o apoio da marca chinesa Kailas.

Miguel Arsénio venceu a prova de 50 km, o último grande evento da temporada e etapa final do circuito UTMB® World Series Major.

Apenas um mês após o notável 4.º lugar nos 105 km do Tsaigu Trail 2025, disputado nas montanhas de Linhai, na China, Miguel confirma o seu estatuto de atleta de elite internacional.

esta prova teve 7.200 participantes e a 6.ª edição do evento trouxe novos percursos, formato de duas semanas e uma ligação ainda mais profunda ao património natural e cultural da Tailândia.

