Miguel Arsénio conquista no pódio do Campeonato Nacional de Trail

Miguel Arsénio, atleta natural do concelho de Almeirim, conquistou o terceiro lugar no Campeonato Nacional de Trail, que decorreu no dia 11 de maio, integrado no Estrela Grande Trail 2025, em Manteigas.

Arsénio competiu ao serviço da equipa “Runners do Demo” e terminou os 34 quilómetros de prova com o tempo de 02h52m24segs, apenas a 2m38seg do vencedor Rui Teixeira. O seu pódio ajudou a equipa a sagra-se vice-campeã nacional.

“Conseguir subir ao pódio, duas semanas depois do MIUT, já estava mais ou menos nos planos. Contento-me com este pódio. Corri o que as minhas pernas podiam correr naquele dia, numa distância que me ficou curta”, destaca Miguel no seu habitual resumo pós-corrida.

“Cada vez me sinto mais feliz a correr, independentemente do lugar em que termino. No final, à minha frente, ficou e ganhou o melhor atleta nacional em distâncias curtas (Rui), e o atleta que melhor preparou esta prova (Bruno), na minha opinião”, conclui.

Miguel aponta agora baterias para 30 edição do Swiss Canyon Trail, prova de 110 quilómetros, que decorre entre 6 e 8 de junho, na Suiça.