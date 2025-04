Segundo lugar no MIUT destaca Miguel Arsénio como um dos melhores atletas de Trail

Miguel Arsénio, atleta do concelho de Almeirim, conquistou o segundo lugar na edição de 2025 do MIUT – Madeira Island Ultra Trail, destacando-se uma vez mais com o melhor atleta nacional da modalidade.

A prova de 115km, com 6.900 metros de desnível positivo, foi marcada por condições atmosféricas extremas, com chuva intensa durante cerca oito horas, frio e elevada humidade, tornando o percurso ainda mais desafiante.

Miguel Arsénio completou a prova em 13 horas e 30 segundos, protagonizando uma intensa batalha nos trilhos madeirenses ao lado de nomes de referência mundial na modalidade, como Paul Cornut-Chauvinc (vencedor da prova e de quem ficou atrás 5 minutos e 37 segundos), Germain Grangier, Jean-Philippe Tschumi e Raul Butaci.

“Foi uma corrida super intensa desde o início, com cinco homens na frente numa luta constante. No Pico das Pedras, ao km 78, senti-me o mais fraco do grupo, mas não aceitei isso e lutei até ao fim”, relatou o atleta nas redes sociais, mostrando-se orgulhoso da prestação.

O atleta adianta ainda que esta é “uma das provas do ano” e destaca a felicidade de “fazer parte disso”.

Miguel Arsénio deixou ainda palavras de apreço à organização, voluntários e todos os envolvidos pelo esforço adicional para garantir a realização do evento em condições tão adversas.