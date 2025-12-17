Miguel Arsénio recebido no aeroporto após temporada de excelência na Ásia

Imprimir

Miguel Arsénio regressou a Portugal na madrugada desta quarta-feira, dia 17 de dezembro. Depois de uma exigente série de competições internacionais na Ásia, foi recebido de forma calorosa no aeroporto de Lisboa por familiares, amigos e pela comitiva da Secção de Trail Running da Associação 20 Kms de Almeirim.

O atleta, natural de Paço dos Negros, no concelho de Almeirim, foi surpreendido à chegada por um momento marcado por cartazes, mensagens de boas-vindas e aplausos, que simbolizaram o reconhecimento pelo percurso desportivo realizado ao longo de uma época particularmente intensa.

A receção surge na sequência de um final de temporada de elevado nível competitivo, em que Miguel Arsénio se sagrou campeão do Elephant100 Chiang Mai Thailand by UTMB, com a vitória na prova de 50 quilómetros do OKA Chiang Mai Thailand by UTMB, na Tailândia, um dos maiores eventos de trail running do continente asiático. A competição contou com cerca de 7.200 participantes e integrou a etapa final do circuito UTMB® World Series Major.

Esta conquista juntou-se a outros resultados de destaque alcançados nas últimas semanas, nomeadamente o 4.º lugar nos 105 quilómetros do exigente Tsaigu Trail 2025, disputado na China, o que coloca Miguel Arsénio como um dos atletas portugueses de referência no panorama internacional da modalidade.

À chegada, o atleta sublinhou que os resultados obtidos representam “o retorno de muito trabalho realizado ao longo da época e dos últimos anos”, após semanas marcadas por longas viagens e uma grande exigência física e mental. Miguel Arsénio revelou ainda que um dos maiores desafios deste período foi a permanência prolongada fora de casa, durante cerca de 11 semanas, em contextos culturais muito distintos.

De acordo com o atleta, esta experiência vai além da vertente competitiva. “Enquanto pessoa acrescenta muito, porque nos permite ter outras perceções do mundo e compreender diferentes realidades culturais”, referiu, destacando a importância do contacto direto com outras formas de viver e pensar.

Depois de uma temporada que começou no primeiro fim de semana de janeiro e terminou poucos dias antes do Natal, Miguel Arsénio garante que o foco imediato passa pelo descanso. Seguir-se-á a preparação da próxima época, que promete trazer novos desafios e experiências ao atleta ribatejano.