Miguel Arsénio conquista 4.º lugar nos 105 km do Tsaigu Trail na China

O atleta Miguel Arsénio alcançou um notável 4.º lugar na edição de 2025 do Tsaigu Trail, uma das provas mais exigentes do calendário internacional de trail running, disputada nas montanhas de Linhai, na China.

A competir pela SportHG – AML Sport e com o apoio da marca chinesa Kailas, Miguel Arsénio, natural de Paço dos Negros, concelho de Almeirim, percorreu 105 quilómetros de trilhos técnicos e desafiantes, marcados por grandes desníveis e condições meteorológicas adversas, demonstrando mais uma vez o seu elevado nível competitivo no panorama mundial da modalidade.

O Tsaigu Trail é uma das provas de referência do circuito asiático de ultra-trail, atraindo atletas de topo de todo o mundo. O resultado reforça o estatuto internacional de Miguel Arsénio, que tem vindo a somar classificações de destaque em eventos de elevada exigência técnica e física.