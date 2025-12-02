Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

Desporto

Acabou! Já não há inscrições

Por: Redação 02 de Dezembro, 2025 2 Minutos de Leitura

A Associação 20 Kms de Almeirim informou, na última noite, que já não existem inscrições disponiveis para a 3.ª edição da S. Silvestre do próximo dia 27 de dezembro.

“Queremos expressar o enorme agradecimento a todos atletas e participantes que acreditaram no trabalho desenvolvido na organização desta prova, com inscrições esgotadas quase um mês antes da data da realização, mesmo com um aumento de 100 vagas nesta edição”, sublinha o clube em comunicado.

A prova realiza-se ao final da tarde do próximo dia 27 de dezembro com 5 e 10 kms, num circuito plano e urbano.

Etiquetas Relacionadas:
20 kms almeirimalmeirimdesportos. silvestre

Notícias relacionadas

Desporto

CRIAL ganha dois títulos nacionais em judo

BY-Redação 1 de Dezembro, 2025
Desporto

Briga leva à paragem de jogo da 1.ª Divisão

BY-Redação 1 de Dezembro, 2025
Sociedade

Temperaturas vão baixar em Almeirim até aos 8 graus

BY-Redação 1 de Dezembro, 2025
Sociedade

Comunidade Cristã de Almeirim festeja 78 anos

BY-Redação 1 de Dezembro, 2025
Desporto

Ténis Almeirim em 2º lugar na etapa inaugural

BY-Redação 30 de Novembro, 2025
Desporto

Tigres afastados da taça com derrota pesada

BY-Redação 29 de Novembro, 2025