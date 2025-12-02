Acabou! Já não há inscrições

Imprimir

A Associação 20 Kms de Almeirim informou, na última noite, que já não existem inscrições disponiveis para a 3.ª edição da S. Silvestre do próximo dia 27 de dezembro.



“Queremos expressar o enorme agradecimento a todos atletas e participantes que acreditaram no trabalho desenvolvido na organização desta prova, com inscrições esgotadas quase um mês antes da data da realização, mesmo com um aumento de 100 vagas nesta edição”, sublinha o clube em comunicado.



A prova realiza-se ao final da tarde do próximo dia 27 de dezembro com 5 e 10 kms, num circuito plano e urbano.