Onde há crise, há esperança

PARA HOJE / 3.DEZ

Por: Redação 03 de Dezembro, 2025 2 Minutos de Leitura

Pecado original significa que precisamos estruturalmente de Deus e do seu amor. Sozinhos não vamos lá! Ou seja, na origem estamos e somos muito deficitários, faltosos de bem, partimos de uma situação de pecado, não no sentido de um acto imoral, mas no sentido de uma condição de insuficiência, de défice, de falta, de pecado na origem. Incapazes de sozinhos chegarmos a dizer um sim adulto, precisamos todos da graça de Deus para ser livres!
Vasco P. Magalhães, sj
ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA
Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

Edições Tenacitas
www.tenacitas.pt

