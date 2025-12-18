Shopping cart

Câmara Municipal de Tomar exige intervenção urgente das entidades competentes para defesa do rio Nabão

Por: Redação 18 de Dezembro, 2025 2 Minutos de Leitura

A Câmara Municipal de Tomar acompanha com elevada preocupação os episódios recorrentes de degradação da qualidade da água do rio Nabão, que têm sido observados ao longo das últimas semanas e que suscitam legítima inquietação junto da população.

O rio Nabão é um elemento central do património ambiental, histórico e identitário do concelho, e a sua proteção constitui uma prioridade inequívoca para a governação liderada por Tiago Carrão.

Nesse sentido, e no exercício das suas competências em matéria de defesa do ambiente, da saúde pública e da qualidade de vida das populações, a Câmara Municipal de Tomar desencadeou de imediato diligências junto das entidades com responsabilidade direta ou legalmente atribuída na monitorização, fiscalização e investigação de eventuais infrações ambientais.

Foram formalmente solicitadas reuniões institucionais, com carácter de urgência, ao Ministério do Ambiente e Energia, à Agência Portuguesa do Ambiente e ao Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente da Guarda Nacional Republicana, com o objetivo de obter esclarecimentos técnicos, avaliar a situação ambiental do rio Nabão, identificar eventuais fontes de poluição e definir um plano de atuação concertado que permita a requalificação ambiental do curso de água e a prevenção de futuras ocorrências.

A Câmara Municipal de Tomar manifesta total disponibilidade para colaborar com todas as entidades competentes, facultando informação, articulando esforços e participando ativamente na definição de soluções eficazes e duradouras.

O Município não se conformará com explicações vagas nem com a normalização de episódios de poluição. A defesa do rio Nabão exige respostas claras, atuação firme e responsabilidade partilhada entre todas as entidades com competências legais nesta matéria.

A Câmara Municipal continuará a acompanhar de forma atenta esta situação, informando a população sobre a evolução dos trabalhos e reafirmando o seu compromisso com a proteção ambiental, a transparência e o interesse público.

