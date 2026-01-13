Município de Tomar prepara resposta concertada para travar poluição no rio Nabão

Imprimir

A Câmara Municipal de Tomar está a preparar uma resposta concertada para enfrentar o problema da poluição no rio Nabão, reforçando a articulação com as entidades com responsabilidade na área ambiental.

Neste âmbito, o Presidente da Câmara Municipal de Tomar, Tiago Carrão, reuniu recentemente com o Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) da GNR, num encontro de trabalho dedicado à identificação e análise das possíveis fontes poluidoras do rio Nabão e ao enquadramento das ações de fiscalização, monitorização e intervenção existentes.

Esta reunião teve como principal objetivo preparar uma posição técnica e institucional sólida para os próximos encontros com a Agência Portuguesa do Ambiente e com a tutela governamental, tendo em vista encontrar soluções para um problema ambiental que se arrasta há demasiado tempo e que continua a afetar o rio Nabão e a qualidade de vida da população.

De acordo com a informação recentemente disponibilizada pela APA, o rio Nabão é monitorizado regularmente em três estações de monitorização ao longo do seu curso, incluindo no troço que integra a área urbana de Tomar, com campanhas de amostragem realizadas quatro vezes por ano. Os resultados indicam que o estado da massa de água se encontra classificado como “Inferior a Bom”, verificando-se, no troço de Tomar, picos de contaminação microbiológica, nomeadamente ao nível de Enterococos intestinais e Escherichia coli.

A APA refere ainda que, apesar de se observar uma tendência de redução da contaminação microbiológica entre 2024 e 2025, os valores registados continuam elevados para usos recreativos. Nesse contexto, o rio Nabão não se encontra classificado como água balnear, sendo desaconselhada a ida a banhos, pelo que brevemente serão tomadas medidas de colocação de informação a alertar para o facto de a qualidade da água não estar assegurada para esse uso, conforme recomendação da Agência Portuguesa do Ambiente.

O Presidente da Câmara Municipal sublinhou a importância de uma articulação efetiva entre o Município, as forças de fiscalização ambiental, a APA e o Governo, reforçando a urgência de uma resposta integrada que permita não apenas identificar responsabilidades, mas sobretudo implementar medidas concretas e estruturais.

A Câmara Municipal de Tomar reafirma o seu empenho na defesa do rio Nabão, considerado um elemento central do património natural, ambiental e identitário do concelho, assumindo o compromisso de continuar a acompanhar este processo com rigor, transparência e determinação, no sentido de contribuir para a recuperação e valorização deste curso de água.