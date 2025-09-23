PSP detém suspeito de tráfico e apreende drogas e armas em operação

O Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública (PSP) realizou, no dia 19 de setembro, uma operação policial nas cidades de Tomar e Entroncamento, que envolveu várias vertentes de fiscalização.

Durante a operação, a PSP deteve um homem suspeito de tráfico de estupefacientes e posse ilegal de arma. Foram apreendidas cerca de 200 doses de haxixe, várias doses de crack, 600 euros em numerário e a viatura utilizada na atividade ilícita. Três pessoas foram ainda identificadas por consumo de droga e foi dado cumprimento a um mandado de detenção.

No âmbito rodoviário, a ação resultou em 22 contraordenações, incluindo três por condução sob influência do álcool, três por falta de inspeção periódica obrigatória, quatro por inexistência de seguro automóvel e quatro por ausência de colete refletor. Foram ainda registadas infrações por falta de documentos obrigatórios, circulação com pneus em mau estado e transposição de linha contínua, entre outras. No total, cinco veículos e seis documentos foram apreendidos, além da emissão de duas notificações para apresentação de documentos.

A fiscalização a estabelecimentos comerciais revelou diversas irregularidades, nomeadamente a ausência de registos do sistema HACCP, falta de seguro de acidentes pessoais e incumprimento da obrigação de afixação do aviso de proibição de fumar.

Na verificação documental a cidadãos estrangeiros não foram detetadas situações de permanência irregular em território nacional.

Em comunicado, a PSP sublinha que vai continuar a desenvolver ações de fiscalização de caráter preventivo e repressivo, com o objetivo de reforçar a segurança junto das populações.