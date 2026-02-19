PSP detém três suspeitos por furto e um condutor com 2,23 g/l

Imprimir

O Polícia de Segurança Pública, através do Comando Distrital de Santarém e da Divisão Policial de Tomar, deteve quatro pessoas nos dias 14 e 15 de fevereiro, no âmbito de ações de prevenção e combate à criminalidade nas cidades de Tomar e Torres Novas.

Em Tomar, a PSP deteve em flagrante delito um homem de 31 anos pela prática do crime de furto qualificado no interior de um estabelecimento comercial. O suspeito foi conduzido às celas de detenção, onde aguardou apresentação à autoridade judiciária competente.

Ainda na mesma cidade, dois outros indivíduos foram igualmente detidos em flagrante por furto em estabelecimento comercial. No decurso da intervenção policial, foi apreendida a viatura utilizada para o transporte dos bens furtados.

Já em Torres Novas, num caso distinto, foi detido um homem por condução sob o efeito do álcool. A detenção ocorreu durante uma ação de fiscalização rodoviária, tendo o teste de alcoolemia acusado uma taxa de 2,23 g/l.