Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Região
  • PSP detém três suspeitos por furto e um condutor com 2,23 g/l
Região

PSP detém três suspeitos por furto e um condutor com 2,23 g/l

Por: Daniel Cepa 19 de Fevereiro, 2026 2 Minutos de Leitura

O Polícia de Segurança Pública, através do Comando Distrital de Santarém e da Divisão Policial de Tomar, deteve quatro pessoas nos dias 14 e 15 de fevereiro, no âmbito de ações de prevenção e combate à criminalidade nas cidades de Tomar e Torres Novas.

Em Tomar, a PSP deteve em flagrante delito um homem de 31 anos pela prática do crime de furto qualificado no interior de um estabelecimento comercial. O suspeito foi conduzido às celas de detenção, onde aguardou apresentação à autoridade judiciária competente.

Ainda na mesma cidade, dois outros indivíduos foram igualmente detidos em flagrante por furto em estabelecimento comercial. No decurso da intervenção policial, foi apreendida a viatura utilizada para o transporte dos bens furtados.

Já em Torres Novas, num caso distinto, foi detido um homem por condução sob o efeito do álcool. A detenção ocorreu durante uma ação de fiscalização rodoviária, tendo o teste de alcoolemia acusado uma taxa de 2,23 g/l.

Etiquetas Relacionadas:
pspregiãotomartorres novas

Notícias relacionadas

Região

Exposição “Nós do Tejo” arranca em Santarém e percorre 11 municípios da Lezíria

BY-Daniel Cepa 18 de Fevereiro, 2026
Região

GNR deteve 45 pessoas e ‘apanhou’ 92 veículos sem inspeção

BY-Daniel Cepa 17 de Fevereiro, 2026
Região

ULS Lezíria assinala Dia Mundial da Audição com sessões dedicadas à Surdez Infantil

BY-Daniel Cepa 16 de Fevereiro, 2026
Região

GNR detém três homens por furto de cobre em empresa

BY-Redação 13 de Fevereiro, 2026
Região

Mau tempo causou danos graves em várias IPSS do distrito

BY-Daniel Cepa 9 de Fevereiro, 2026
Região

Santarém lança novo programa de voluntariado no Centro de Recolha Oficial de Animais

BY-Daniel Cepa 8 de Fevereiro, 2026