PSP realiza operação policial com uma detenção por tráfico de droga

O Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública (PSP) realizou, na noite de 6 de janeiro, uma operação policial de grande dimensão nas cidades do Entroncamento e de Tomar, com o objetivo de reforçar a segurança pública e prevenir a criminalidade.

A ação foi conduzida pela Divisão Policial de Tomar e envolveu cerca de meia centena de polícias de várias valências operacionais. Entre as prioridades estiveram o combate ao tráfico e consumo de estupefacientes, a fiscalização rodoviária e o controlo de cidadãos estrangeiros.

No Entroncamento, a operação resultou na detenção de um indivíduo por suspeita de tráfico de estupefacientes. Durante a intervenção policial foram apreendidas 42 doses de haxixe, um telemóvel e 350 euros em numerário. Foi ainda levantado um auto de ocorrência por posse e consumo de droga, com a apreensão de mais quatro doses de haxixe.

No mesmo concelho, a fiscalização rodoviária deu origem a várias infrações, destacando-se um auto por condução sob o efeito do álcool, com uma taxa de alcoolemia de 0,95 g/l. Foram ainda detetadas situações de falta de seguro, ausência de inspeção periódica obrigatória, falta de documentos, inexistência de sistemas de retenção, excesso de lotação de passageiros, uso indevido de luzes de nevoeiro e irregularidades nos assentos.

No total, foram levantados cinco autos de apreensão de documentos e emitido um aviso para apresentação dos mesmos. Durante a operação, foram também controlados 40 cidadãos estrangeiros.

Em Tomar, a PSP elaborou dois autos de ocorrência por posse de estupefacientes, tendo sido apreendidas cinco doses de haxixe. No âmbito da fiscalização rodoviária, foram fiscalizados mais de uma centena de veículos e realizados 62 testes de alcoolemia. A operação resultou ainda na emissão de um aviso para apresentação de documentos e na apreensão de uma viatura por alteração de características.