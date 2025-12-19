Footgolf: Nuno Lucas é campeão nacional

Imprimir

Nuno Lucas é campeão Nacional de Footgolf, na categoria de Rookies. O atleta de Almeirim representa a Académica de Santarém e agora lutar por uma vaga no Mundial do próximo ano no México

O campeonato nacional terminou no dia 28 de setembro mas só agora recebeu a taça de campeão na gala de final de época.

No próximo ano vai haver o mundial de Footgolf no México, em Acapulco. O antigo jogador de futebol luta por uma vaga nos 18 apurados para representar Portugal, de 27 de maio a 7 de junho de 2026.



Do concelho de almeirim ainda há mais dois campeões. André Bento e o Vitor Duarte foram campeões nacionais por equipas, pela equipa de Caxarias.