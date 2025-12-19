Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

Desporto

Footgolf: Nuno Lucas é campeão nacional

Por: Redação 19 de Dezembro, 2025 2 Minutos de Leitura

Nuno Lucas é campeão Nacional de Footgolf, na categoria de Rookies. O atleta de Almeirim representa a Académica de Santarém e agora lutar por uma vaga no Mundial do próximo ano no México

O campeonato nacional terminou no dia 28 de setembro mas só agora recebeu a taça de campeão na gala de final de época.

No próximo ano vai haver o mundial de Footgolf no México, em Acapulco. O antigo jogador de futebol luta por uma vaga nos 18 apurados para representar Portugal, de 27 de maio a 7 de junho de 2026.

Do concelho de almeirim ainda há mais dois campeões. André Bento e o Vitor Duarte foram campeões nacionais por equipas, pela equipa de Caxarias.

Etiquetas Relacionadas:
almeirimdesportonuno lucas

Notícias relacionadas

Desporto

Santeirim regressa em 2026 e já tem datas

BY-Redação 19 de Dezembro, 2025
Região

À atenção dos almeirinenses: Preço do passe mantém-se

BY-Redação 18 de Dezembro, 2025
Desporto

Judocas do CRIAL distinguidos

BY-Redação 17 de Dezembro, 2025
Economia

“As pessoas são o coração do clube”

BY-Daniel Cepa 17 de Dezembro, 2025
Desporto

Miguel Arsénio recebido no aeroporto após temporada de excelência na Ásia

BY-Inês Ribeiro 17 de Dezembro, 2025
Sociedade

Sónia Sanfona lidera Águas do Ribatejo. Joaquim Catalão no Conselho de Administração

BY-Redação 16 de Dezembro, 2025