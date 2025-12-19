Homem tenta pagar com dinheiro falso no comercio de Almeirim

Imprimir

Um homem com 40/50 anos tentou pagar com dinheiro falso em vários estabelecimentos comerciais em Almeirim. O nosso jornal sabe que o homem tentou efetuar pagamentos com notas de 50 euros que seriam falsas.



Segundo O ALMEIRINENSE apurou, o homem vestia calças de ganga, uma camisa em tons de creme e um pullover azul.



Pelos relatos recolhidos pelo nosso jornal, junto de testemunhas, o homem não agiria sozinho e não será residente em Almeirim.



(em atualização)