Funcionária do Novo Banco assistida após assalto

Na manhã de 26 de dezembro, um homem encapuzado assaltou a dependência de Almeirim do Novo Banco, cerca das 9h20.

Segundo a GNR, o indivíduo, com cerca de 1,75 metros de altura, entrou armado na agência, dirigiu-se ao balcão de atendimento e consumou o assalto, cujo montante ainda não foi confirmado pelas autoridades. O suspeito falava espanhol e terá abandonado o local numa trotinete, sendo ainda desconhecida a eventual existência de um veículo de apoio à fuga, de acordo com fontes policiais.

Não há registo de feridos, mas uma funcionária do banco necessitou de assistência hospitalar, depois de ter entrado em estado de choque. Segundo apurou O Almeirinense, a mesma funcionária já terá vivido situação semelhante noutra dependência bancária.

A GNR deslocou-se de imediato à Rua 5 de Outubro, tendo realizado patrulhamentos e operações STOP na tentativa de localizar o suspeito, sem sucesso até ao momento

A investigação foi entregue à Polícia Judiciária, que recolheu imagens de videovigilância do banco e de estabelecimentos comerciais próximos. Inspetores da Judiciária estiveram no local até ao início da noite e continuam a investigar o caso, com o objetivo de identificar e localizar o assaltante.

Outras tentativas mas falhadas…

Em junho de 2025, O Almeirinense apurou que assaltantes conseguiram desligar o fornecimento de energia elétrica ao balcão do Eurobic/Abanca, situado na zona norte de Almeirim. O assalto ocorreu na madrugada de 15 de junho, tendo os suspeitos arrombado a porta de entrada e dirigido-se ao cofre, sem, no entanto, conseguirem levar dinheiro.

Já no verão de 2024, nas novas instalações do Lidl de Almeirim, houve uma tentativa de assalto à caixa multibanco existente no interior da loja. O jornal apurou que foi partido um vidro com recurso a várias pedras, junto à máquina, mas os assaltantes não conseguiram furtar qualquer quantia.