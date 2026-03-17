Pastelaria assaltada em Almeirim

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O café/pastelaria Doce Limão foi alvo de um assalto na madrugada de segunda-feira, 16 de março, na rua General Humberto Delgado, em Almeirim.

Segundo apurou O Almeirinense junto do proprietário, os assaltantes partiram o vidro da esplanada e levaram duas máquinas de aperitivos, tendo ainda tentado arrombar a porta de acesso ao interior do estabelecimento, mas sem sucesso. O assalto provocou prejuízos de centenas de euros.

A GNR tomou conta da ocorrência e realizou perícias no local com o objetivo de identificar eventuais suspeitos.