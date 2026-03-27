Assalto a residência rende ouro e dinheiro em Almeirim

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Uma residência localizada junto ao circuito de manutenção, no bairro do Pupo, em Almeirim, foi alvo de um assalto na manhã de quinta‑feira, 26 de março, tendo os intrusos levado ouro e dinheiro.

Segundo apurou O ALMEIRINENSE, os suspeitos entraram na casa através de uma janela e reviraram o interior à procura de valores, que acabaram por furtar.

A vítima apresentou de imediato queixa às autoridades. A GNR deslocou‑se ao local e procedeu à recolha de vestígios para ajudar na identificação dos autores.