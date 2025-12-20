Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Política
  • Eleitos de Almeirim tomam posse na Assembleia Intermunicipal da Lezíria do Tejo
Política

Eleitos de Almeirim tomam posse na Assembleia Intermunicipal da Lezíria do Tejo

Por: Daniel Cepa 20 de Dezembro, 2025 2 Minutos de Leitura

Os membros eleitos da Assembleia Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) tomaram posse na quarta-feira, dia 18 de dezembro, na sequência do processo eleitoral realizado nas Assembleias Municipais dos onze concelhos que integram a CIMLT, para o mandato 2025-2029.

Na mesma sessão ficou definida a composição da Mesa da Assembleia Intermunicipal, que passa a ser presidida por Maria Regina Sardinheiro do Céu Furtado Ferreira (Alpiarça). O cargo de vice-presidente será ocupado por Carlos Jorge Coelho Neto (Rio Maior) e o de secretário por André Filipe Martins Porto (Benavente).

O concelho de Almeirim passa a estar representado na Assembleia Intermunicipal por quatro eleitos, três do Partido Socialista e um do CHEGA. São eles Paulo Jorge Prates da Guia (PS), Eduardo Fernando Rodrigues Alagôa Arsénio de Oliveira (PS), Paulo Alexandre Gonçalves de Almeida Ribeiro (PS) e Flávio Fernando Rodrigues Areias (CHEGA)

A Assembleia Intermunicipal da CIMLT é composta por representantes designados pelas Assembleias Municipais dos vários concelhos da Lezíria do Tejo, refletindo a diversidade política do território e tendo como missão acompanhar, apreciar e deliberar sobre as matérias estratégicas da comunidade intermunicipal.

A composição completa da Assembleia Intermunicipal para o mandato 2025-2029 pode ser consultada no site oficial da CIMLT.

Etiquetas Relacionadas:
assembleiacimltPolítica

Notícias relacionadas

Política

Câmara Municipal de Almeirim mantém impostos municipais em 2026

BY-Daniel Cepa 20 de Novembro, 2025
Sociedade

“Os cargos que ocupa nunca lhe alteraram a essência”

BY-Daniel Cepa 14 de Novembro, 2025
Política

CDU questiona Câmara sobre ausência do TUA no domingo de Feira Mensal

BY-Daniel Cepa 3 de Novembro, 2025
Política

Jardins dos Charquinhos e do Pavilhão ABC inaugurados em Almeirim

BY-Daniel Cepa 25 de Outubro, 2025
Sociedade

Almeirim em destaque no Festival Nacional de Gastronomia no dia 25 de outubro

BY-Daniel Cepa 14 de Outubro, 2025
Política

Autárquicas: 13 mil viram debate de Benavente. Hoje é a vez da Golegã

BY-Redação 15 de Setembro, 2025