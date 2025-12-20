Eleitos de Almeirim tomam posse na Assembleia Intermunicipal da Lezíria do Tejo

Imprimir

Os membros eleitos da Assembleia Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) tomaram posse na quarta-feira, dia 18 de dezembro, na sequência do processo eleitoral realizado nas Assembleias Municipais dos onze concelhos que integram a CIMLT, para o mandato 2025-2029.

Na mesma sessão ficou definida a composição da Mesa da Assembleia Intermunicipal, que passa a ser presidida por Maria Regina Sardinheiro do Céu Furtado Ferreira (Alpiarça). O cargo de vice-presidente será ocupado por Carlos Jorge Coelho Neto (Rio Maior) e o de secretário por André Filipe Martins Porto (Benavente).

O concelho de Almeirim passa a estar representado na Assembleia Intermunicipal por quatro eleitos, três do Partido Socialista e um do CHEGA. São eles Paulo Jorge Prates da Guia (PS), Eduardo Fernando Rodrigues Alagôa Arsénio de Oliveira (PS), Paulo Alexandre Gonçalves de Almeida Ribeiro (PS) e Flávio Fernando Rodrigues Areias (CHEGA)

A Assembleia Intermunicipal da CIMLT é composta por representantes designados pelas Assembleias Municipais dos vários concelhos da Lezíria do Tejo, refletindo a diversidade política do território e tendo como missão acompanhar, apreciar e deliberar sobre as matérias estratégicas da comunidade intermunicipal.

A composição completa da Assembleia Intermunicipal para o mandato 2025-2029 pode ser consultada no site oficial da CIMLT.