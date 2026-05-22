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Região

Presidentes de Câmara da Lezíria e ministros definem prioridades para o futuro da região

Por: Daniel Cepa 22 de Maio, 2026 2 Minutos de Leitura

A Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) organiza, entre os dias 25 e 27 de maio, o seu seminário interno, reunindo os 11 presidentes e vice‑presidentes de câmara dos municípios da região.

A iniciativa, subordinada ao tema “Construir o Presente, Projetar o Futuro, Fortalecer o Território”, pretende promover um momento de reflexão estratégica, concertação institucional e definição de prioridades para o desenvolvimento da Lezíria do Tejo.

O encontro contará com a participação de membros do Governo e dirigentes de entidades regionais e nacionais, destacando‑se a presença do Ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, e do Ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz.

O programa integra ainda a participação de responsáveis institucionais de várias áreas, como o presidente do Turismo do Alentejo e Ribatejo, José Santos, o presidente do Instituto Politécnico de Santarém, João Moutão, e o presidente do IHRU, Benjamim Pereira, entre outros.

Ao longo das sessões serão abordados temas considerados estruturantes para a região, incluindo turismo, ensino superior, habitação acessível, coesão territorial, infraestruturas, reabilitação urbana e cooperação intermunicipal.

Para o presidente da CIMLT, João Teixeira Leite, o seminário representa “um momento de grande importância para o reforço da cooperação entre os municípios e para a construção de uma visão estratégica comum”.

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