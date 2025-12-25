Mensagem de Natal aos almeirinenses

Imprimir

Caras e caros Almeirinenses,

Neste período tão especial do ano, marcado pela partilha, pela proximidade e pela esperança, quero dirigir-vos a minha primeira mensagem de Natal enquanto Presidente da Câmara Municipal de Almeirim.

É com enorme honra e sentido de responsabilidade que iniciei este mandato que me foi confiado. Estes primeiros dias têm sido muito intensos, repletos de trabalho, decisões e contactos que são essenciais para lançar as bases deste novo ciclo autárquico.

Foram semanas de grande exigência, mas também de muita motivação, porque cada passo dado confirma a confiança que depositaram em mim e na nossa equipa.

Desde o primeiro dia procurei conhecer de perto todos os serviços municipais, tendo visitado os departamentos e edifícios da Câmara, reunido com todos os dirigentes, tratado de inúmeros aspetos administrativos e acompanhado a elaboração do Orçamento Municipal para 2026, um documento fundamental para as políticas e investimentos que queremos concretizar no próximo ano.

Mantive também reuniões de trabalho com os Presidentes de Junta das nossas freguesias, parceiros essenciais na construção de um concelho coeso e equilibrado e participei em encontros institucionais na Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT), Águas do Ribatejo, Resiurb (onde fui eleito Presidente do Concelho de Administração), EcoLezíria (onde fui eleito para o Conselho de Administração) e CCDR Alentejo, reforçando a colaboração com entidades que desempenham um papel determinante no desenvolvimento do nosso território.

Ao mesmo tempo, participei, com grande gosto, em diversos eventos do concelho, incluindo várias festas de Natal das nossas associações, momentos que demonstram a vitalidade, a união e a força do movimento associativo de Almeirim. São encontros que me enchem de orgulho e que mostram o enorme valor humano da nossa comunidade.

Quero também agradecer a todas as pessoas que, nestes dias, me abordaram na rua, nos serviços, nas iniciativas ou nas reuniões, para felicitar, dar uma palavra de apoio ou, simplesmente, desejar bom trabalho. Esses gestos simples têm um significado enorme e reforçam a responsabilidade que sinto todos os dias ao servir esta terra que tanto amo.

Entramos agora num tempo de Natal que nos convida à reflexão, à família, à solidariedade e à construção de pontes.

Que esta quadra seja vivida com paz, saúde e harmonia.

Que nas nossas casas nunca faltem o carinho, os afetos e o espírito de comunidade que sempre caracterizou Almeirim.

E que, juntos, possamos construir um 2026 mais próspero, mais solidário e mais cheio de oportunidades para todos.

Da minha parte, reafirmo o compromisso de continuar a trabalhar com proximidade, empenho e seriedade.

Almeirim pode contar comigo todos os dias, em cada decisão, em cada desafio.

Desejo a todos um Feliz Natal e um Ano Novo cheio de esperança e realizações.



Joaquim Catalão – Presidente da Câmara Municipal de Almeirim