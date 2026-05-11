Pedro Beato visita kartódromo de Almeirim e destaca nova oferta turística para o Ribatejo

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O vice-presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, Pedro Beato, visitou esta manhã, dia 11 de maio, o kartódromo de Almeirim, numa deslocação acompanhada pelo presidente da Câmara Municipal, Joaquim Catalão, e por elementos do executivo municipal.

A visita permitiu conhecer as instalações recentemente qualificadas, bem como as várias valências do espaço, direcionadas tanto ao público em geral como ao segmento empresarial e de eventos. A manhã ficou ainda marcada por momentos de convívio e alguma adrenalina, com os participantes a experimentarem a pista e a conduzirem karts.

Durante a visita, Pedro Beato destacou a importância do kartódromo para a dinamização turística do concelho e da região, considerando que o equipamento vem reforçar a oferta existente em Almeirim.

“Este é um espaço que qualifica a oferta que temos no Ribatejo e, em particular, aqui em Almeirim. É uma oferta recreativa que vem complementar muita outra oferta que Almeirim já tem”, afirmou.

O responsável da Entidade Regional de Turismo sublinhou ainda o potencial do espaço para atrair visitantes nacionais e internacionais, apontando não só a componente de lazer, mas também a capacidade para acolher iniciativas empresariais.

“Este espaço está associado a quem quer viver esta experiência dos karts, mas também à área empresarial. Penso que estão reunidas todas as condições para que seja um grande sucesso”, referiu.

Pedro Beato elogiou também a versatilidade e as condições oferecidas pelo kartódromo. “Chegámos aqui e percebemos logo que existe esta componente de acolhimento, de serviço, de qualidade, conforto e segurança, com valências diversas para acolher individuais, pequenos grupos ou grandes grupos”, acrescentou.

Já o presidente da Câmara Municipal de Almeirim, Joaquim Catalão, considerou a visita “muito positiva” e destacou a importância de continuar a promover o território através de novas ofertas turísticas e de lazer. “Hoje foi uma manhã muito produtiva. Tivemos o prazer de estar aqui no kartódromo, que representa uma nova oferta para Almeirim e para quem nos visita”, afirmou.

O autarca salientou ainda o esforço conjunto entre o Município e a Entidade Regional de Turismo para valorizar o Ribatejo e criar novas dinâmicas capazes de atrair visitantes. “Este é o caminho: promover o Ribatejo e mostrar aquilo que de melhor temos para oferecer”, concluiu.

Além da visita ao kartódromo, a comitiva passou também pela unidade da Sumol Compal, numa ação ligada à valorização do turismo industrial no concelho.