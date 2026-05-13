Novo Footpark inaugurado na Urbanização Campos de Almeirim

A Urbanização Campos de Almeirim acolheu esta quarta-feira, dia 13 de maio, a inauguração do novo Footpark, um minicampo de futebol e basquetebol de acesso livre, instalado na zona sul da cidade. O equipamento resulta de uma parceria entre a Missão Continente e a Fundação do Futebol, no âmbito do projeto FOOTPARK, que prevê a criação ou requalificação de 32 espaços semelhantes em todo o país até 2027.
A cerimónia de inauguração contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Almeirim, Joaquim Catalão, da presidente da Junta de Freguesia de Almeirim, Helena Fidalgo, do presidente da Associação de Futebol de Santarém, Joaquim Martinho, além de representantes das entidades promotoras.
O novo espaço foi apadrinhado pelo antigo internacional português Afonso Figueiredo, atualmente embaixador da Liga Portugal, que destacou a importância deste tipo de infraestruturas para incentivar os jovens à prática desportiva.
“Hoje em dia há cada vez mais tecnologias e meios de distração para os miúdos. Poderem jogar futebol na rua, num campo com estas condições, é fantástico. Quem me dera a mim ter tido a oportunidade de jogar em campos assim”, afirmou o antigo futebolista durante a inauguração.
Afonso Figueiredo considerou ainda que estes espaços podem desempenhar um papel importante no desenvolvimento de futuros talentos do futebol português. “Temos todos a ganhar com isto, cada vez ter mais miúdos a jogar futebol, principalmente na rua, porque dá outro tipo de estaleca às crianças. Este tipo de iniciativas certamente vai trazer mais craques para o nosso país”, sublinhou.
Também o presidente da Câmara Municipal de Almeirim salientou a relevância do novo equipamento para a população local, especialmente numa zona residencial em crescimento.
“Este campo está inserido numa zona onde há muita juventude e temos uma escola primária a poucos metros. É uma mais-valia para a cidade e uma resposta importante para esta zona sul, que estava necessitada deste tipo de equipamento”, afirmou Joaquim Catalão.
O autarca aproveitou ainda para agradecer à Fundação do Futebol e à Missão Continente pela escolha de Almeirim para receber aquele que é o 13.º Footpark inaugurado no país.
O novo espaço desportivo é semelhante ao Campo UEFA já existente na zona do ALFA, na zona norte da cidade, estando equipado para a prática de futebol e basquetebol. A intervenção municipal representou um investimento de 23.406,50 euros, cabendo à autarquia a gestão e manutenção do recinto, enquanto o restante equipamento foi financiado pela Missão Continente e pela Fundação do Futebol – Liga Portugal.
A iniciativa pretende promover estilos de vida mais ativos e saudáveis, reforçando simultaneamente a ligação entre o desporto, os jovens e as comunidades locais.