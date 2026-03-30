Santarém acolhe reunião nacional sobre Neurodesenvolvimento

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A Sociedade de Pediatria do Neurodesenvolvimento (SPND), em parceria com a Consulta de Neurodesenvolvimento da ULS Lezíria, vai realizar, no dia 22 de maio, a reunião clínica “Neurodesenvolvimento em Diálogo – Pontes entre Saberes”, no CNEMA, em Santarém.

O encontro reúne profissionais que trabalham com crianças e adolescentes com perturbações do neurodesenvolvimento, abrangendo médicos, enfermeiros, psicólogos, terapeutas, docentes e outros técnicos. O objetivo é promover a articulação entre diferentes áreas de intervenção, reforçando uma abordagem transdisciplinar e atualizada.

Ao longo do dia serão debatidos temas centrais da pediatria do neurodesenvolvimento, incluindo prematuridade, perturbações metabólicas, comunicação e linguagem, perturbação de hiperatividade e défice de atenção (PHDA), perturbações do espetro do autismo, comorbilidades e estratégias de intervenção. O programa inclui ainda um espaço dedicado a comunicações livres e posters, incentivando a apresentação de estudos e projetos na área.

As inscrições já estão abertas e são consideradas válidas após pagamento, podendo ser efetuadas até 16 de maio de 2026. A submissão de resumos decorre até 8 de maio de 2026, de acordo com as normas disponibilizadas pela organização.

A reunião constitui uma oportunidade para aprofundar conhecimento científico, promover a partilha de experiências e reforçar a rede de profissionais que trabalham nesta área essencial do desenvolvimento infantil.