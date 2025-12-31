Shopping cart

Região

Encontro de Grupos de Cantares dos Reis 2026

Por: Redação 31 de Dezembro, 2025 2 Minutos de Leitura

O Município de Ferreira do Zêzere promove o Encontro de Grupos de Cantares dos Reis, a realizar-se no dia 6 de janeiro de 2026, na Associação Desportiva e Recreativa de Águas Belas.

Esta iniciativa visa valorizar e preservar as tradições culturais do concelho, promovendo o convívio entre grupos e a partilha do património cultural imaterial associado aos Cantares dos Reis.

As inscrições encontram-se abertas até ao dia 2 de janeiro e podem ser efetuadas através do endereço eletrónico geral@cm-ferreiradozezere.pt, ou presencialmente no Balcão Único da Câmara Municipal.

