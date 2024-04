Festival Gastronómico do lagostim e peixe do rio apresentado

Foi apresentado no dia 8 de abril, nos Paços do Concelho, o Festival Gastronómico do lagostim e do peixe do rio, que vai realizar-se entre os dias 19 e 28 de abril.

O presidente da Câmara Municipal, Bruno Gomes, começou por salientar que este festival representa a comunidade e se assume como um instrumento de promoção da gastronomia, do território e da restauração, acrescentando que este ano o festival foi alargado a dois fins-de-semana e coincide com a comemoração dos 50 anos do 25 de Abril, o que “traz uma responsabilidade acrescida ao evento”, afirmou.

No âmbito do festival, vai ter lugar um conjunto alargado de atividades, a realizar no Mercado Municipal António Teixeira Antunes, entre as quais o mercado de produtos locais e artesanato ao vivo e diversos showcookings, com a participação dos munícipes e dos alunos da universidade sénior, numa “simbiose que permite provar diferentes ementas e mostrar o fator diferenciador e original da qualidade destes produtos”, destacou Bruno Gomes, que deixou o seu agradecimento aos empresários da restauração, pois a sua colaboração é indispensável na organização deste evento “que tem tudo para continuar a dar certo e a fazer com que as pessoas nos visitem”.

O presidente da Câmara deixou o convite: “arrisquem, experimentem, que não serão defraudados. Relativamente aqueles que sabem a qualidade dos nossos produtos e que gostam muito, venham repetir. Peçam aos amigos e família para visitar Ferreira do Zêzere neste período, pois além de toda a experiência gastronómica e da qualidade, continuamos a ser um concelho com muito para oferecer. Podem vir almoçar ou jantar, visitar Dornes, ir ao rio Zêzere, à nossa vila, praticar desporto ao ar livre. Temos uma panóplia de ofertas singulares e diferenciadoras no centro do país, a nossa função é acrescentar valor e a nossa restauração sem dúvida que acrescenta muito valor ao nosso território e ao nosso concelho”, rematou.