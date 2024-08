Secretário de Estado da Agricultura em Ferreira do Zêzere

João Moura, Secretário de Estado da Agricultura, irá estar presente na abertura do ” Viver Ferreira do Zêzere”, que hoje acontece a partir das 19h00 no Mercado Municipal.

“Viver Ferreira do Zêzere” será um ponto de encontro para todos os que queiram conhecer a riqueza cultural do concelho.

Contará com a presença de Grupos de Concertinas, de cantares, Filarmónicas e Ranchos Folclóricos ferreirenses.

Além dos artistas locais, o público poderá assistir às atuações de grandes nomes da música portuguesa, como os D.A.M.A que irão atuar esta sexta-feira, dia 9, Pedro Abrunhosa no dia 10 e Ana Malhoa no dia 11 de agosto.

A festa complementa-se com os deliciosos petiscos regionais, que poderão ser degustados ao longo dos três dias nas diferentes tasquinhas das associações.

Haverá ainda uma mostra industrial e comercial, que destaca o que de melhor se produz no concelho e funciona como uma plataforma para as empresas locais apresentarem os seus produtos ao público.

“Estamos muito felizes por voltar a celebrar mais uma edição de ‘Viver Ferreira do Zêzere’. Este evento é uma excelente oportunidade para trazer momentos de descontração e animação aos ferreirenses, mas é também importante para mostrar a nossa cultura a quem nos visita. Desta forma, podemos todos juntos celebrar e aproveitar o que Ferreira do Zêzere tem de melhor para oferecer”, salienta Bruno Gomes, Presidente da Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere.

O programa é o seguinte:

Dia 9 de agosto

19h00 – Abertura das Tasquinhas, Zona de Artesanato, Mostra Industrial e Comercial do Concelho e Feira do Livro com o acompanhamento musical do Grupo de Concertinas da ADR Águas Belas

20h30 – Grupo Unidos da Concertina

21h30 – Sociedade Filarmónica Ferreirense

22h30 – Banda FH5

00h00 – D.A.M.A

02h00 – DJ T-AGO

Dia 10 de agosto

08h00 – Mercado Semanal

17h30 – Abertura das Tasquinhas, Zona de Artesanato, Mostra Industrial e Comercial do Concelho e Feira do Livro

18h00 – Grupo de Concertinas AMCR Dornes

19h00 – Grupo Cantares do Zêzere

20h00 – Grupo Coral da Frazoeira

21h00 – Associação Recreativa Filarmónica Frazoeirense

23h00 – Pedro Abrunhosa

00h00 – Rédea Curta

01h00 – Dupla Mete Cá Sets

Dia 11 de agosto

17h00 – Abertura das Tasquinhas, Zona de Artesanato, Mostra Industrial e Comercial do Concelho e Feira do Livro

17h15 – Grupo Amigos das Concertinas A.C.D.R Chão da Serra

18h00 – Encontro de Folclore:

Rancho Folclórico e Etnográfico da Vila de Pias

Rancho Folclórico da Alegria do Alqueidão de Santo Amaro

Rancho Folclórico do Bêco de Santo Aleixo

20h00 – Casa do Povo de Ferreira do Zêzere

22h00 – Ana Malhoa

00h00 – DJ T-AGO