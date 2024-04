Programação do Festival Gastronómico do lagostim e peixe do rio

De 19 a 28 de abril, não perca o Festival Gastronómico do lagostim e peixe do rio – Sabores do Zêzere, organizado pelo Município de Ferreira do Zêzere com a colaboração de cafés e restaurantes aderentes.

Nos dois fins-de-semana do Festival, haverá ainda uma programação específica com atividades a decorrer no Mercado Municipal António Teixeira Antunes: showcookings, concurso de ideias gastronómicas, mercado de produtos locais, artesanato ao vivo e uma playzone dedicada às crianças.

Nos restaurantes, cafés e pastelarias aderentes terá a oportunidade de degustar as várias especialidades apresentadas.*

Numa versão tradicional ou contemporânea, desperte os seus sentidos com os Sabores do Zêzere!